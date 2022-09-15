Elazığ gündem haberi | Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Kızılay'a kan bağışı Güncel Haberler Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kızılay'a kan bağışında bulundu, sağlıklı herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kızılay'a kan bağışında bulundu, sağlıklı herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Akmurat, Kızılay Kan Merkezi'nin Baskil ilçe merkezinde başlattığı kampanyaya kan bağışında bulunarak destek verdi. Kan bağışında bulunan Akmurat, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, "Vereceğimiz kanla birine can olabilir, birinin hayatını kurtarabiliriz. Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor ve vatandaşımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaplan İhsan Akmurat Kızılay Baskil Elazığ Güncel Haberler

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