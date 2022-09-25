Son dakika haberi... Lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Hırsızlık anının görüntüsü Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişinin lokantada hırsızlık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Hırsızlık anının görüntüsü Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişinin lokantada hırsızlık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi. İzzetpaşa Mahallesi'nde bir lokantanın önüne gelen şüpheli etrafı kontrol ettikten sonra lokantanın camından içeri girdi. Lokantanın kasasında para arayan hırsız, bir kutu içinde bulunan yaklaşık 200 lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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