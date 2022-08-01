Elazığ haberleri: Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı Elazığ yerel 3. sayfa haberine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Merkeze bağlı Harmantepe köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı ve şüpheliler kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 balyoz, 2 kürek, 1 çekiç, 9 adet murç, 2 adet delici ucu, 2 adet levye, 3 adet kazma, 3 adet el feneri, toplamda 50 metre uzunluğunda ip ve çok sayıda kazı aleti ekiplerce muhafaza altına alındı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Güncel Jandarma Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler

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