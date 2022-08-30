Elazığ gündem: Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Elazığ haberler... Elazığ'da iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Elazığ'da iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinde ve kurumda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler şüphe üzerine durdurdukları araçtaki E.A, F.G, Ö.K. ve H.İ'yi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.A'nın 16, F.G'nin 22, Ö.K'nin 8 ve H.İ'nin 2 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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