Elazığ gündem: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 kişi tutuklandı
Elazığ haberlerine göre Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 20'si tutuklandı.
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Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve "şok" uygulamaları gerçekleştirildi.
Ekipler, bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 139 zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 119'u serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 83 mermi ve 5,5 gram esrar ele geçirildi.
Öte yandan, kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
AA / İsmail Şen - Güncel