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Elazığ Emniyet Müdürü, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Elazığ Emniyet Müdürü, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Karayel, özellikle Suriye halkının mücadelesine dikkat çekerek, Anadolu Ajansı'nın başarılı haberciliğini kutladı.

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karayel, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafını seçen Karayel, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını tercih etti.

Karayel, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy verdi.

Karayel, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasında bu yılda birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin nadide ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok başarılı haberlere imza attığını ifade eden Karayel, şöyle konuştu:

"Özellikle yaşadığımız İsrail mezaliminin dünyaya duyurulmasında çok başarılı haberlere imza attılar. Bu anlamda emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Özellikle Suriye'nin özgürleşmesinde Suriye halkının vermiş olduğu mücadelede de çok ciddi haberlere imza attılar. Bu vesileyle Suriye halkının bu zaferini de tekrar kutlamış oluyorum. Anadolu Ajansının çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah güzel, sağlıklı, savaşın olmadığı, gözyaşının akmadığı ve coğrafyamızdaki zulmün bittiği daha güzel haberlere imza atmaları dileğiyle."

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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