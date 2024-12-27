Elazığ-Diyarbakır Kara Yolunda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Elazığ- Diyarbakır kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Gözebaşı Köyü mevkisinde bulunan Kinederiç rampasında, Elazığ-Diyarbakır istikametinde seyreden ve kış lastiği takmadığı tespit edilen 3 tır yolda kaydı.

Tırların yolu kapatmasıyla ulaşımda aksamalar yaşandı.

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kara yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan Malatya-Elazığ kara yolu ile Elazığ-Diyarbakır kara yolu arasında alternatif bağlantı sağlayan 36 kilometrelik Gözeli kara yolu da kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor.