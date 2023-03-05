Elazığ depremini yaşayan sağlık personeli, Adıyaman'da 'asrın felaketi'ne yakalandı

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan sağlık personeli 27 yaşındaki Ahmet Alperen Bal, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme ise memleketi Adıyaman'da yakalandı.

Elazığ'a 1 Eylül 2017'de paramedik olarak atanan ve kentte depreme yakalanan Bal, 6 ay önce tayin olduğu Adıyaman'da da iki büyük afeti yaşadı.

Görevdeyken sabaha karşı 04.17'de yakalandığı deprem anını unutamayan Bal, Sağlık Bakanlığının talimatıyla Sıratut Mahallesi'ndeki Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde kurulan UMKE biriminde meslektaşlarıyla görevini sürdürüyor.

"Görevimizin başındayız"

Bal, AA muhabirine, Elazığ'daki depremde evlerinin ağır hasar aldığını, memleketinde de aynı durumu bir kez daha yaşamanın çok üzücü olduğunu söyledi.

Yeni Mahalle'de bulunan 8 katlı binanın 5. katındaki evlerinin ağır hasarlı olduğunu belirten Bal, "Kayıplarımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Görevimizin başındayız. Öğretmen olan eşimi il dışına gönderdim. Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bal, farklı illerden gelen sağlıkçıların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, desteklerini sürdürdüğünü ifade etti.

Deprem günü nöbette olduğunu anlatan Bal, şunları kaydetti:

"Vakaya çıkmıştık. SMA hastasını hastaneye götürürken birden ambulans sarsıldı. İlk başta lastik patladı sandık. Deprem olduğunu fark edince hastayı hızlıca hastaneye ulaştırıp birimimize dönmeye çalıştık. O an önümüze yıkılan binalar yolları kapattı. Çok sıkıntı yaşadık. Hastaneye ulaşma süremiz uzadı. Hastayı bıraktıktan hemen sonra birime dönerek acil durumlar için önceden belirlenen alanlarda sahra hastanelerimizi kurduk. Ardından binaların enkazına yönlendik. Çıkarttığımız yaralıları stabil şekilde 112 ekiplerimize teslim ederek hastanelere nakillerini sağladık. 5-6 gün sahada çalıştık. İl dışından ekiplerimiz geldikten sonra sahra hastanelerinde görev aldık."

"Canla başla çalıştık"

Elazığ'daki depremi gördüğü için yaşanan zorlukların farkında olduğunu ifade eden Bal, bu zor günlerinde yardıma gelen herkese teşekkür etti.

Bal, "Elazığ depreminde birimime giderken tüm GSM operatörleri kapanmıştı. İletişim konusunda problem yaşadık. Bu seferki depremde yıkım fazla olmasına rağmen hatlar kesilmedi. Yakınlarımızla iletişim kurduktan sonra canla başla çalışmaya başladık. Allah böyle bir afeti bir daha yaşatmasın." diye konuştu.