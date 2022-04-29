Yaşlı ve kimsesizlerin iftar sofralarını lise öğrencileri hazırlıyor

Elazığ'da kız meslek lisesi öğrencileri, yemeğinden çorbasına, tatlısından salatasına okul mutfağında özenle hazırladıkları iftar menülerini yaşlı, kimsesiz, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören kız öğrenciler, ramazan dolayısıyla öğretmen ve velilerin desteğiyle "İftarınız Bizden Olsun" projesini hayatını geçirdi. Proje kapsamında eğitim gördükleri okul mutfağında iftar menüleri hazırlayan öğrenciler, özenle yaptıkları yemekleri yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor. Öğrenciler, ayrıca öğretmen ve velilerin yardımlarıyla temin edilen gıda kolileri, alışveriş kartları ve nakit para yardımlarını da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerinin başlattığı projeyle birbirinden güzel iftar menüleri hazırlayarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırdıklarını belirtti. Öğrencilerinin örnek bir projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Güvenç, şöyle konuştu:

"Okulumuz öğretmen ve öğrencileri, ramazan dolayısıyla atölyelerinde hazırlamış oldukları yemekleri, ilimizde belirlemiş olduğumuz yaşlı, kimsesiz, hasta ve yemek yapmakta zorlanan ailelere teslim ederek bir nebze de olsa onların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu projeyle amacımız öğrencilerimize yardımlaşmayı, paylaşmayı, yardımseverliği, büyüklerine karşı saygıyı ve merhamet duygularını kazandırmaktır. Bunların yanı sıra yine öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin katkılarıyla oluşturduğumuz fondan temel gıda kolileri hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyoruz."

Güvenç, öğrencilerinin desteğiyle bugüne kadar 100 civarındaki ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ile alışveriş kartı ve nakit para yardımında bulunduklarını belirterek ayrıca ailelerin talepleri olması durumunda perde, koltuk ve masa gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Onlara sevdikleri yemekleri hazırlıyoruz"

Öğrencilerden Dilek Çetin, 11 ayın sultanı ramazanın sadece insanların oruç tuttuğu bir ay olmadığını, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu anlattı.

Bu düşünceyle yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak için "İftarınız Bizden Olsun" projesini hayata geçirdiklerini aktaran Çetin, "Bu sebeple yemek yapmakta zorlanan kimsesiz yaşlılarımız, hastalarımız ve yardıma muhtaç ailelerimiz için çeşitli yemekler hazırlıyoruz. Onlara sevdikleri yemekleri hazırlıyoruz. Bugün de büyüklerimiz için yayla çorbası, köfte, lahana sarması, salata ve trileçe hazırladık." dedi.

"Huzurlu ve rahat bir ramazan geçirebilmeleri için destek olmaya çalışıyoruz"

Öğrencilerden Gizem Tuğrul da böylesine anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaşlı, hasta ve kimsesiz büyüklerimizin kapısını çalarak onlara yalnız olmadıklarını hatırlatmaya, huzurlu ve rahat bir ramazan geçirebilmeleri için destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca ihtiyacı olan ailelere ramazan kolileri bırakıyoruz. Ramazan toplumsal dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ve sevgi bağlarının güçlendiği, hoşgörünün arttığı bir aydır. Bizler de ramazan maneviyatına uygun olarak çevremize örnek olmaya çalışıyoruz."

Öğrenci Esmanur Altuğ da kendi elleriyle yaptığı yiyecekleri paylaşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduğunu aktararak "Ramazan paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. İnsanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine büyük katkısı var. Bu bağlamda bizler de öğrenciler olarak bugün okulumuz atölyesinde ramazanda yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve kimsesizler için bir iftar sofrası hazırlıyoruz ve götürüp kendilerine teslim edeceğiz." diye konuştu.