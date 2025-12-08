Haberler

Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. Yangına itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası bir kişinin evine giderken yaptığı trafik kazasında da yaralanan olmadı.

Güneykent Mahallesi 2. Etap'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 6 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Öte yandan, yangını öğrenerek hızla evine gitmeye çalışan kişinin kullandığı kamyonet ters yönden girdiği kavşakta halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
