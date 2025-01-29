Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Elazığ'daki Yangında 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'daki Yangında 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 25 yaşındaki Meryem Yalçınkaya hastaneye kaldırıldı. Yangın, sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, evde bulunan Meryem Yalçınkaya (25) içeride mahsur kalırken, dumandan etkilenen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Yalçınkaya'yı kurtardı.

Dumandan etkilenen Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı, 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Yalçınkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
img

Süper Lig'e geri dönüyor!
img

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
img

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dr. Ekrem Teymur: DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.