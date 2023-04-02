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Elazığ'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Elazığ'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde S.B.'nin kullandığı 44 AK 814 plakalı otomobil, belde yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından yol kenarında park halindeki tıra çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ve araçta bulunan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yurtbaşı Elazığ Güncel Haberler

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