Elazığ'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde S.B.'nin kullandığı 44 AK 814 plakalı otomobil, belde yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından yol kenarında park halindeki tıra çarptıktan sonra devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ve araçta bulunan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel