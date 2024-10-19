Elazığ'daki Trafik Kazasında 4 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. S.P'nin kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı. İki yaralının durumu ağır. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
S.P'nin kullandığı 34 BTB 676 plakalı otomobil, merkeze bağlı Altınkuşak köyünün Üçtepe mezrası mevkisinde 23 S 0204 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.