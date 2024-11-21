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Elazığ'daki Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'daki Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ Rüstempaşa Mahallesi'nde bir kahvehaneye yapılan pompalı tüfekli silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Y.P. tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Elazığ'da bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Rüstempaşa Mahallesindeki kahvehaneye önceki gün pompalı tüfekle yapılan saldırıya ilişkin yakalanan Y.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, saldırı anı kahvehanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, Y.P'nin pompalı tüfekle kahvehaneye geldiği, M.B'ye ateş ettiği, kahvehanedekilerin panik halinde kaçmaya, saklanmaya çalıştığı ve Y.P'nin kaçtığı görülüyor.

Elazığ'da 19 Kasım'da Y.P'nin pompalı tüfekle saldırdığı M.B. bacağından, saldırıyı gerçekleştiren Y.P. de kaçmaya çalıştığını sırada çevredekiler tarafından yakalanarak darp edilmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, tedavisinin ardından Y.P. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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