Elazığ'daki Proje Avrupa'da Birinci Oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Hayat Varsa, Umut da Vardır' projesinin Avrupa'daki 30 proje arasında birinci seçildiğini ve EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'nü kazandığını duyurdu. Proje, kadın hükümlüler ve çocuklarına destek sağlamayı hedefliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen "Hayat Varsa, Umut da Vardır" projesinin, Avrupa genelindeki 30 proje arasında birinci seçilerek, EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'nü kazandığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, onarıcı adalet anlayışıyla insanı önceleyen "Hayat Varsa, Umut da Vardır" projesinin Avrupa'da ödül aldığını belirtti.

Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen "Hayat Varsa, Umut da Vardır" projesine Avrupa genelindeki 30 proje arasında birincilik ödülünün verildiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti.

"Dünyada bir ilk olan projemizle, kadın hükümlüler ve çocuklarına fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan destek sağlıyor, toplu yaşama uyumunu artırıyor, yeniden topluma kazandırılmalarını güçlendiriyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızı ve onarıcı adalet anlayışımızı yansıtan bu güzel projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Bakan Tunç, paylaşımında, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen projenin uygulanmasına ilişkin görüntülere yer verdi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
