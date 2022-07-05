ELAZIĞ'DAKİ 'HORTUM' KAMERADA ELAZIĞ'da ortaya çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. ELAZIĞ'da ortaya çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elazığ merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınında hortum meydana geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan ve kısa süren hortum, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Elazığ Güncel Haberler

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