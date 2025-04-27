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Elazığ'daki Depremle İlgili Bakan Kurum'dan Açıklama

Elazığ'daki Depremle İlgili Bakan Kurum'dan Açıklama
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ekiplerinin durumu takip ettiğini belirtti ve etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremle ilgili, "Şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin Malatya başta olmak üzere birçok ilde de hissedildiğini belirten Kurum, şu bilgileri verdi:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimizle gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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