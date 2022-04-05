ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

FIRAT, MALATYA (DHA) - Elazığ'da, dün akşam damatları Fırat A. tarafından öldürülen Zerife (80) ve kızı Gülay (60) Doğan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Rüstempaşa Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından anne ile kızının cenazeleri, asri mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi. Olay sırasında evde bulunan ve seken 3 kurşunla ağır yaralanan Ali Tayyip Demirbağ'ın (10) da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Fırat A.'nın, dün gece olaydan sonra eşi Cemile A.'yı arayarak, "Annen ile kız kardeşini öldürdüm; eve git, görürsün" dediği ortaya çıktı.

Fırat A.'nın, eşi Cemile A.'nın üzerine 2 çocuklu kuma getirmek istediği ve eşinin bu nedenle evden ayrılarak, annesinin yanına gittiği belirtildi. Daha sonra kayınvalidesinin evine giden Fırat A.'nın 'kuma' tartışması sonrası Zerife ve Gülay Doğan'ı öldürdüğü öğrenildi.

Kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü, gidebileceği adreslerin tek tek arandığı belirtildi.