Elazığ'da çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük alan ve içerisinde bulunan ağaçlar zarar gördü.

Elazığ'daki bahçe yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük alan ve içerisinde bulunan ağaçlar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak mevkiinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek bahçelere yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol atlına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan ve ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.