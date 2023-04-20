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Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ-Pertek kara yolunun 15. kilometresinde 16 DM 376 plakalı hafif ticari araç, 62 AH 535 plakalı minibüs, 23 EB 565 plakalı otomobil ve 42 DUM 82 plakalı kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü N.B. ile 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan N.B, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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