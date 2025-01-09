Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Elazığ'da Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan 6 otomobilin sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenmedi.
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3'ü SUV tipi 6 otomobil, Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel