Üye Girişi
Haberler
Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Malatya Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 FD 360 ve 44 LR 892 plakalı otomobiller ile ???plakası öğrenilemeyen otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
img

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor
img

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
img

Almanya'da grev yapan gurbetçinin kazandıkları kıskandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Pompeiopolis nerededir? Antik Paflagonya bölgesinde yer alan ve eski bir Roma şehri olan "Pompeiopolis"in kalıntıları nerededir? 2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Kayseri, Samsun, Sivas, Erzurum, .. kar tatili var mı? Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza mı yaptı, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sağlık durumu ne? Edoardo Bove öldü mü, yaşıyor mu (Fiorentina-Inter)? Real Sociedad Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Sociedad Real Betis maçı ne zaman? Marsilya Monaco CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Marsilya Monaco maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.