Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 FD 360 ve 44 LR 892 plakalı otomobiller ile ???plakası öğrenilemeyen otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.