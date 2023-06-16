Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil, bir skuter, bir motosiklet ve bir kamyon birbirine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.