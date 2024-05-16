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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Elazığ'da Cahit Dalokay Caddesi Kekliktepe alt geçidinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cahit Dalokay Caddesi Kekliktepe alt geçidinde, O.Ç. idaresindeki 23 ADJ 634 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı 23 AEH 263 ve A.C.G. yönetimindeki 23 AEH 589 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, sürücü O.Ç. ile araçlarda bulunan E.K. ve C.A.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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