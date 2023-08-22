Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın merkezine bağlı Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.