Haberler

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu iyi.

ELAZIĞ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki 1'i cip, 1'i hafif ticari araç ve 3'ü otomobil, toplamda 5 araç çarpıştı. Kazada araçtakilerden 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.