Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

ELAZIĞ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki 1'i cip, 1'i hafif ticari araç ve 3'ü otomobil, toplamda 5 araç çarpıştı. Kazada araçtakilerden 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.