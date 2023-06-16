Elazığ'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Elazığ'da iki otomobil bir kamyon ve iki motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da iki otomobil bir kamyon ve iki motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. 23 ADC 984 ile 23 AAG 108 plakalı otomobiller alt geçitten çıkarken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobillerden bir tanesi seyir halinde olan iki motosiklete çarptı. Çarpma sonucunda motosikletler seyir halindeki 34 EE 7734 plakalı kamyonun altına girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ