Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da zeytin tenekelerinde 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da zeytin tenekelerinde 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin Diyarbakır'dan Elazığ'a otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu otobüsü kent girişinde uygulama noktasında durduran ekipler, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 zeytin tenekesinde yaptığı kontrolde, 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Elazığ, Esrar, Güncel, Haberler

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