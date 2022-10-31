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Elazığ'da zehirli uğur böceği örümceği böyle görüntülendi

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Elazığ'da zehirli uğur böceği örümceği böyle görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü.

Elazığ'da zehirli uğur böceği örümceği böyle görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi. Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen Esus Cinnaberinus türünden olan zehirli örümcek, Maden ilçesinde ortaya çıktı. Tekevler köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen zehirli örümcek, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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