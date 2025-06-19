Elazığ'da Zehirli Sarı Kız Örümceği Görüntülendi

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Elazığ'da Zehirli Sarı Kız Örümceği Görüntülendi
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Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte, zehirli sarı kız örümceği görüntülendi. 13 santimetreye kadar ulaşabilen bu örümcek, zıplayabiliyor ve insanlara zarar verebiliyor.

Elazığ'da zehirli etçil sarı kız örümceği görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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