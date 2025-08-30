Elazığ'da Zafer Bayramı Kutlaması

ELAZIĞ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, Valilik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Elazığ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi tarafından çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Valilik makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi. Programa Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile kurum müdürleri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ardından Gazi Caddesi'nde, eski Öğretmenevi önünde tören geçişi düzenlendi. Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, araç üzerinden vatandaşları selamladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı törene katılanlara aktarıldı. Program, Belediye Mehteran Takımı'nın marşları ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı folklor ekibinin gösterileriyle devam etti. Daha sonra Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı komandolar ile İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi tarafından yapılan gösteriler büyük ilgi gördü. Etkinlik, geçit töreniyle sona erdi.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,