ELAZIĞ'DA ZABITADAN DİLENCİLERE OPERASYON

ELAZIĞ Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dilenci yakalanırken yapılan aramada yaklaşık 500 liraya en kondu.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Özellikle cami, alışveriş merkezleri, trafik ışıkları ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, ekipler tarafından tespit edilerek tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst araması yapıldı. Aramada çıkan yaklaşık 500 liraya el konurken dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Ayaz, dilencilerle mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, 'Haftanın her günü dilencilere yönelik çalışmalarımız var. Özellikle çocukları çalıştırıyorlar. Bizim bu konuyla alakalı mücadelemiz devam ediyor ama vatandaşlardan isteğim din istismarlığı yapan bu kişilere itibar etmesinler. Bunlara sürekli para verdikleri müddetçe bizim mücadelemiz amacına ulaşamıyor tabii ki. Bugünkü yaptığımız çalışmada alınan dilencilerin üzerinden 500 lira civarında para çıktı. Bizim yıl içerisinde yaptığımız çalışmada günlük 10-15, aylık 600-700 dilenci getirip kabahatler kanundan işlem yapıyor, üst araması yaptıktan sonra salıyoruz. Bu yıl bazına baktığın zaman büyük bir rakam ediyor dedi. (DHA)