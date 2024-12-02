Elazığ'da Yüksek Kesimlerde Sis Etkili Oluyor
Elazığ'da yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, sis sebebiyle yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.
- Elazığ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu
ELAZIĞ - Elazığ'da yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.
Elazığ'da yüksek kesimlerde ise sis etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı. Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan pus ve sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.