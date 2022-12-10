Elazığ'da yük treni otomobile çarptı Güncel Haberler Elazığ'da yük treni, kontrolsüz hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Elazığ'da yük treni, kontrolsüz hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Sürsürü Mahallesi'nde hemzemin geçide kontrolsüz giren V.Ç. idaresindeki 23 ADJ 664 plakalı otomobille yük treni çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araçta hasar meydana geldi. İncelemenin ardından tren yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kaynak: AA / Güncel Münir Karaloğlu Elazığ Güncel Haberler

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