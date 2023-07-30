Elazığ'da Yük Treni ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Elazığ'ın Durupınar köyü mevkisinde yük treni ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
H.K. idaresindeki 59 LT 941 plakalı hafif ticari araca, Durupınar köyü mevkisindeki hemzemin geçitte yük treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel