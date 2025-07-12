Elazığ'da Yük Kamyonu Seyir Halindeyken Yangın Tehlikesi Geçirdi

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Elazığ'da bir yük kamyonu seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu bildirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü, yaralanan olmadığı belirtildi.

ELAZIĞ'da seyir halindeki bir yük kamyonundan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Olay, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yük taşıyan kamyonun sürücüsü, seyir halindeyken araçtan dumanlar çıktığını fark etti. Kamyonu yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek duruma müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, kamyonda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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