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ELAZIĞ'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MİNİBÜS ÇARPTI

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ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 23 M 0207 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle savrularak düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına aldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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