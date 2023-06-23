Elazığ'da Yoldan Çıkan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
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E.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da yoldan çıkan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 23 ACK 754 plakalı otomobil, Yıldız Bağları Mahallesi Kanalüstü Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Önce karşı şeride geçip yol dışına savrulan otomobildeki sürücü ile A.Ç, P.Ç, B.Ç, ve F.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel