Haberler

Elazığ'da Yolcu Otobüsünde 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir valiz içerisinde 14 kilo 856 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri trafından durduulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir valizin içerisinde 14 kilo 856 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülüşkür Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde Narkotik arama köpeği Zih ile arama yaptı. Otobüsün bagajında yapılan kontrollerde, köpeğin tepki vermesi üzerine bir valiz içerisinde 14 kilo 856 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.