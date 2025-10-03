Elazığ'da Yolcu Otobüsünde 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri trafından durduulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir valizin içerisinde 14 kilo 856 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülüşkür Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde Narkotik arama köpeği Zih ile arama yaptı. Otobüsün bagajında yapılan kontrollerde, köpeğin tepki vermesi üzerine bir valiz içerisinde 14 kilo 856 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,