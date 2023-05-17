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Elazığ'da Yolcu Otobüsü Yangını

Elazığ'da Yolcu Otobüsü Yangını

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Elazığ Diyarbakır karayolu Kinederiç rampasında seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev aldı. Yolcuların zamanında tahliyesiyle olası bir facia önlendi.

Elazığ'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü çıkan yangında alev topuna dönerken, yolcuların zamanında tahliyesi olası faciayı önledi.

Yangın, Elazığ Diyarbakır karayolu Kinederiç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Artvin Hopa'ya seyir halinde olan 21 BL 105 plakalı yolcu otobüsü, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yolcular tahliye edilirken durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otobüsü söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ve jandarma ekipleri, çıkan yangınla alakalı inceli başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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