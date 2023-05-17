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Elazığ'da Yolcu Otobüsü Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Elazığ'da Yolcu Otobüsü Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Güncel Haberler

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka otobüse nakledildi.

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BL 105 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka otobüse nakledildi.

Yangın nedeniyle kara yolunun Elazığ istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Elazığ Güncel Haberler

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