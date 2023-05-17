Elazığ'da bir yolcu otobüsü henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alev topuna döndü. Yolcuların tahliye edilmesiyle büyük bir facia önlenirken, yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da yolcu otobüsü alev topuna döndü

Alev topuna dönen yolcu otobüsünde şans eseri yaralanan olmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir yolcu otobüsü henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alev topuna dönerken, yolcuların yaralanmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın, Elazığ Diyarbakır karayolu Kinederiç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Artvin Hopa'ya seyir halinde olan 21 BL 105 plakalı yolcu otobüsü, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yolcular tahliye edilirken durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otobüsü söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ve jandarma ekipleri, çıkan yangınla alakalı inceli başlattı.