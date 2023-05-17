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Elazığ'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Elazığ'da yolcu otobüsü alev alev yandı

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ELAZIĞ'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alarak yanmaya başladı.

ELAZIĞ'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdurduğu otobüsten yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ istikametine giden Hakan Narçiçeği yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Kinederiş Rampası mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun sağındaki emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra yangın yayılırken otobüs alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle nakledilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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