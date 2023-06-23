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Elazığ'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Elazığ-Malatya kara yolu Yukarı Demirtaş köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osman E. idaresindeki 23 ADB 743 plakalı minibüs, Elazığ- Malatya kara yolu Yukarı Demirtaş köyü kavşağında İbrahim V. yönetimindeki 06 AEY 107 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Malatya Elazığ Güncel Haberler

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