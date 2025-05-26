Elazığ'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
C.Ü. idaresindeki 23 AED 286 plakalı minibüs, Baltaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel