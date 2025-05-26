Elazığ'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Elazığ'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

C.Ü. idaresindeki 23 AED 286 plakalı minibüs, Baltaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı

Galatasaraylı yıldızın çocuğundan kutlamalara damga vuran görüntü
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
CHP kurultayının iptali davası 30 Haziran'a ertelendi

CHP kurultayının iptal davasında yeni gelişme
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü

Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu sonrası Mourinho'dan tek cümlelik paylaşım

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası tek cümlelik paylaşım yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.