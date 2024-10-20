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Elazığ'da Yola Çıkan İneğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Elazığ'da Yola Çıkan İneğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobil, 2'si ağır 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kazada inek ise hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilde 2'si ağır 3 kişi yaralandı, inek ise öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyü yakınlarında meydana geldi. Karakoçan istikametine seyir halinde olan Selim B. yönetimindeki 34 TF 3220 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle inek ölürken, savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karakoçan Otomobil Elazığ Kaza

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