Elazığ'da yol kenarında yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğin Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisine başlandı.

Elazığ-Diyarbakır karayolundan geçen Harun Karakaş, yol kenarında yaralı bir köpek olduğunu gördü.

Karakaş'ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün hayvan ambulansı sevk edildi.

Ekipler ilk müdahalenin ardından yaralı köpeği ambulansla Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Veteriner Kübra Ünal, AA muhabirine, merkezde hayvanların bakım ve tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Yaralanan ya da hasta olan hayvanları ambulansla alarak merkezde tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünal, "Bir ambulansımız da hizmete girdi. Gelen ihbarlar üzerine ambulansla olay yerine hemen intikal ediyoruz. Sadece kent merkezinde değil kırsaldaki sokak hayvanlarının da yardımına koşuyoruz. İlk müdahaleyi olay yerinde yapıyoruz. Bugün yaralı bir hayvan ihbarı aldık. Olay yerine gittiğimizde köpeğin sol ayağında kırık tespit ettik." diye konuştu.

Ünal, köpeğin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Köpeği fark eden Harun Karakaş da yaralı köpeği görünce durumu belediyeye bildirdiğini anlatarak, "Allah razı olsun, hemen gelip müdahale ettiler." dedi.