Elazığ'da yol kenarında yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da yol kenarında yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı

AA - Suat Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da yol kenarında yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı

Elazığ'da aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğin Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisine başlandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğin Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisine başlandı.

Elazığ-Diyarbakır karayolundan geçen Harun Karakaş, yol kenarında yaralı bir köpek olduğunu gördü.

Karakaş'ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün hayvan ambulansı sevk edildi.

Ekipler ilk müdahalenin ardından yaralı köpeği ambulansla Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Veteriner Kübra Ünal, AA muhabirine, merkezde hayvanların bakım ve tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Yaralanan ya da hasta olan hayvanları ambulansla alarak merkezde tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünal, "Bir ambulansımız da hizmete girdi. Gelen ihbarlar üzerine ambulansla olay yerine hemen intikal ediyoruz. Sadece kent merkezinde değil kırsaldaki sokak hayvanlarının da yardımına koşuyoruz. İlk müdahaleyi olay yerinde yapıyoruz. Bugün yaralı bir hayvan ihbarı aldık. Olay yerine gittiğimizde köpeğin sol ayağında kırık tespit ettik." diye konuştu.

Ünal, köpeğin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Köpeği fark eden Harun Karakaş da yaralı köpeği görünce durumu belediyeye bildirdiğini anlatarak, "Allah razı olsun, hemen gelip müdahale ettiler." dedi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Elazığ, Köpek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title