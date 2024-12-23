Elazığ'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini 5 Metreye Düşürdü
Elazığ'da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürerek sürücüleri zor durumda bıraktı. Ekipler, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Elazığ'da yüksek kesimlerde yoğun sis etkisini sürdürüyor
ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Binalar sisler arasından kaybolurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyardı.