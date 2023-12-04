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Elazığ'da yoğun sis etkisi: Görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü

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Elazığ'da yoğun sis etkisiyle birlikte görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sürücüler dörtlülerini yakarak yavaş seyretmek zorunda kaldı.

- Elazığ'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü

ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 2 metreye kadar düştü. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler yavaş ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Elazığ'da sis, 2 gündür ara ara etkisini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, bugün etkisini daha fazla arttırdı. Özellikle ana yollarda göz gözü görmedi. Görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü yollarda, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler yavaş ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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