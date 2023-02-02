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Elazığ'da yoğun kar yağışı etkili oldu, vatandaş doyasıya eğlendi

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Elazığ'da yoğun kar yağışı etkili oldu, vatandaş doyasıya eğlendi Elazığ'da etkisini gösteren kar, şehri beyaza bürüdü.

Elazığ'da yoğun kar yağışı etkili oldu, vatandaş doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da etkisini gösteren kar, şehri beyaza bürüdü. Uzun süredir bu anı bekleyen vatandaşlar, kartopu oynayarak ve kar altında yürüyerek keyfini çıkardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ genelinde etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Uzun süredir bu anı bekleyen vatandaşlar ise kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken bazıları ise kendini karın içerisine bıraktı. Birçok vatandaş ise kar altında yürümenin keyfini çıkardı.

Adana'dan geldiğini ve Elazığ'da misafir olduğunu aktaran Feride Çetin, "Elazığ'da kar yağışı çok güzel. Çok yoğun bir kar var ve eğleniyoruz. Daha önce görmüştüm ama bu kadar görmemiştim çok eğlenceli. Her taraf bembeyaz" dedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemizde hava çok bulutlu ve yer yer kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren ise kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

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